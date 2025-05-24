Bilecik'te sınav yerini karıştıran öğrenciyi motosikletiyle sınava yetiştirdi

İHA

Bilecik'te 15 Haziran yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 3 bin 800 öğrenci sınav anında heyecanlarını yenmeleri ve streslerini azaltmaları için gerçek anlamda bir 'sınav provası' yapıldı.

Öğrenciler saat 09.00'da çalınan zil sonrası okullara alındı.

SINAVA GİRECEĞİ OKULU KARIŞTIRDI

Veliler okul bahçesinde çocukları için dualar okurken, çocuklarında heyecanları yüzlerine yansıdı.

Bu esnada sınava gireceği okulu karıştıran LGS öğrencisinin yardımına Ali Kula isimli bir vatandaş yetişti.

Çocuğun sınava gireceğini, okulu karıştırmasını öğrenen Kula, hemen motosikletini alarak sınava son anda yetiştirdi.

"İNSANLIK ADINA ÇOCUĞU SINAVA YETİŞTİRDİM"

Bunun mutluğunu yaşayan Kula, şunları söyledi:

Çevre köyden gelen bir vatandaş, çocuğunu yanlış okula getirdiği için kendi motosikletime atarak, çocuğu sınava getirerek yetiştirdim. Babası da şuan gelmek üzere, çocuk da hemen sınava girdi. Yani insanlık adına bizim de çocuğumuz var. İnsanlık adına getirmiş bulunduk.

"ÇOCUKLARIMIZ ÇOK CİDDİ BİR HEYECAN YAŞIYOR"

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Edebali Ortaokulu'nda sınava giren çocuklar ve velilerle bir araya gelerek, onların heyecanına ortak oldu.

Çocuklar sınava girdikten sonra bir açıklama yapan Vali Aygöl, şöyle konuştu: