Bingöl beyaza büründü: Kent merkezi dronela havadan görüntülendi

- Bingöl’de yoğun kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüyerek kış manzaraları yarattı.
- Çapakçur Deresi ve Viyadüğü, karla kaplanarak dronla dikkat çekici görüntüler sağladı.
- Kar manzaraları, Bingöl'ün estetik kış güzelliklerini ortaya koydu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bingöl’de dünden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, kent genelinde kış manzaralarını yeniden ortaya çıkardı. Yağışla birlikte şehir merkezi ve çevresi tamamen beyaz örtüyle kaplandı.
DOĞAL VE YAPAY GÜZELLİKLER AYNI KAREDE
Kentin çevresindeki karla kaplanan dağlar, şehir siluetine görsel zenginlik kattı. Yerleşim alanlarının ortasından geçen Çapakçur Deresi ile Çapakçur Viyadüğü, kar manzarasıyla birlikte dikkat çekici görüntüler oluşturdu.
KIŞ MANZARASI HAVADAN KAYDEDİLDİ
Beyaz örtüyle bütünleşen kent dokusu ve doğal alanlar, dronla havadan görüntülendi. Ortaya çıkan kareler, Bingöl’ün kış aylarındaki estetik görünümünü gözler önüne serdi.