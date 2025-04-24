Bingöl'de şoför Mahmut Bürkük, halk otobüsü ile İçmeler seferini yaparken anayola bir boğa girdi.

Bürkük korna çalarak bekledi fakat boğa yoldan çekilmedi.

Bunun üzerine Bürkük, boğayı yoldan çıkarmak için eline bir sopa alarak otobüsten indi.

BOĞA BİR ANDA ŞOFÖRÜ KOVALAMAYA BAŞLADI

Bürkük'ün yaklaşmasıyla bir anda saldırıya geçen boğa, kovalamaya başladı.

Büyük panik yaşayan Bürkük, koşarak otobüse geri bindi.

O anlar otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı.

"BOĞA NİYETİ BOZMUŞ"

Yaşadığı ilginç olayı anlatan Bürkük şöyle konuştu:

İçmeler hattında çalışıyorduk, boğanın yolun ortasında durduğunu gördüm. Ben de inip kovalamak istedim, korkutmak için de sopayı yanıma aldım. Birden bana saldırınca ben de hemen kaçtım. Diğer tarafa kaçsaydım beni götürürdü, orada araçları da beklettim.



Kaçtım, arabayı geçtim sonra içeri geldim. Boğayı kovalamaya gittim baktım boğa niyetini bozmuş, en iyisi yine kaçmaktır diye düşündüm. Erkekliğin yüzde 90'ı kaçmaktır. Ben de kaçtım, kendimi zor kurtardım.