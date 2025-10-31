Bitlis Nemrut Kalderası'na sezonun son ziyaretçileri geliyor

- Nemrut Kalderası, sonbaharda eşsiz manzaralar sunarak sezonun son ziyaretçilerini ağırlıyor.
- 2 bin 250 rakımdaki kaldera, dünyanın en büyük ikinci krater gölü olarak dikkat çekiyor.
- UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bölge, doğa tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Yaz boyunca binlerce yerli ve yabancı turisti misafir eden doğa harikası Nemrut Kalderası, sonbaharın serin havasıyla birlikte kartpostallık manzaralar sunuyor.
2 bin 250 rakımda yer alan Nemrut Kalderası, dünyanın en büyük ikinci krater gölü olma özelliğini taşıyor.
DOĞASEVERLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Nemrut Kalderası, sıcak ve soğuk gölleri, buhar bacaları ve zengin bitki örtüsüyle doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Bölgeye gelen ziyaretçiler, renk cümbüşü oluşturan ağaçların arasında yürüyüş yaparak bol bol fotoğraf çektiriyor.