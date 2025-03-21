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Bitlis'te debisi yükselen dere, Van Gölü'nü boyadı

Bitlis'te debisi yükselen dere, Van Gölü'nü boyadı Son günlerde etkili olan yağışlar ve karların erimeye başlamasıyla Ahlat ilçesindeki dere çamurlu aktı ve derenin gölle buluştuğu noktada renk değişikliğine neden oldu.