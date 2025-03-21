AA
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, karların erimesi ve yağışların etkisiyle derenin debisi arttı.
Dereden akan su, Van Gölü kıyılarında renk değişikliğine neden oldu.
Ahlat-Tatvan kara yolunun bulunduğu bölgeden Van Gölü'ne akan derenin debisi yükseldi.
Derenin göle döküldüğü kısımlarda akıntıyla oluşan renk değişimi, drone ile görüntülendi.
"AKINTI NEDENİ İLE RENK DEĞİŞTİ"
Bölgede ikamet eden Yunus Nazlı, Van Gölü kıyısında akıntı nedeniyle suyun renginin kahverengiye dönüştüğünü söyledi.
"İLK KEZ YAŞANIYOR"
Çamurlu akan derenin suyunun gölde renk değişimine yol açtığını belirten Nazlı, "Böyle bir manzarayla ilk kez karşılaştık. Bu manzarayı görüntülemeye çalıştık." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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