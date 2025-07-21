Bitlis'te Ege'yi aratmayan sahil vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Bitlis'te bulunan Van Gölü, sahip olduğu eşsiz güzelliği ile birçok vatandaşın tercih ettiği konumlardan biri olarak dikkat çekiyor...

Ege kıyılarına benzerliği ile dikkat çeken Adilcevaz sahili, doğayı ve huzuru bir arada arayanlar için vazgeçilmez gözde konumlardan biri haline geldi.

Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla beraber Van Gölü kıyılarında hareketlilik artarken, Adilcevaz ilçesi eşsiz doğasıyla öne çıkıyor.

EGE SAHİLLERİNİ ARATMIYOR

Ege sahillerini aratmayan Adilcevaz sahili; dağlarla çevrelenmiş manzarası, turkuaz rengindeki suyu ve uzun kumsallarıyla muhteşem bir tatil fırsatı sunuyor.

Van Gölü, deniz değil de göl suyunda yüzmek isteyenler için ideal konum olmasının yanı sıra, suyunun tuzlu ve sodalı yapıya sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

CİLT HASTALIKLARINA İYİ GELDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Sahip olduğu özellikler sayesinde cilt hastalıkları için şifalı olduğu düşünülen göl suyu, yerli turistlerin ilgisini çekiyor.

''EGE'YE GİTMEDEN EGE TATİLİ YAPIYORUZ''

Bölgenin temizliği, sakinliği ve doğallığından memnun olduğunu belirten sahildeki ziyaretçilerden Özcan Tuzun, "Ege'ye gitmeden Ege tatili yapıyoruz. Göl kenarında deniz havası almak, güneşlenmek ve yüzmek harika bir his. Üstelik fiyatlar da oldukça uygun." ifadelerini kullandı.