Türkiye’nin bir ucundan diğerine 40 yıllık dostluk buluşması

Manisa’nın Gördes ilçesinde bayram dolayısıyla yaşanan buluşma, 1980-1985 yılları arasında Bingöl Karlıova’da görev yapan emekli müdür Kazım Germiyanoğlu ile o dönemde tanıştığı ve dostluğunu yıllar boyunca sürdürdüğü Rumi Feytullah Demir arasında gerçekleşti.

Demir, torunu Mehmet Akif Demir ile birlikte uzun yıllar sonra Germiyanoğlu’nu baba ocağında ziyaret ederek geçmişe dair anıları tazeledi.

KARLIOVA YILLARI YENİDEN YAD EDİLDİ

Ziyaret sırasında iki dost, Germiyanoğlu’nun Karlıova’daki görev yıllarını ve o döneme ait anıları birlikte anımsadı. Yaklaşık 40 yılın ardından görüşmelerini sürdüren Germiyanoğlu, Demir Ailesi'yle kurduğu dostluğun hiç eksilmediğini vurguladı.

80 yaşını aşmasına rağmen enerjisiyle dikkat çeken Rumi Feytullah Demir, ziyaret boyunca geçmiş günleri adeta yeniden yaşadı.

ANLAMLI ZİYARET, ANLAMLI HEDİYE

Buluşmanın anısına Germiyanoğlu, kendi kaleme aldığı dört kitaptan oluşan roman setini Demir ve torunu Mehmet Akif Demir’e hediye etti. Kitapları imzalayan Germiyanoğlu, dostuna teşekkürlerini iletti.

Germiyanoğlu, duygularını şu sözlerle paylaştı:

Beni ve ailemi bayramda baba ocağımda ziyaret ederek onurlandıran Karlıova’daki ilk görev yıllarımın unutulmaz ismi değerli ağabeyim Rumi Feytullah Demir’e ve yeğenim Mehmet Akif’e teşekkür ediyorum. Aradan geçen 40 yılın ardından bu muhabbeti yeniden paylaşmak benim için çok kıymetli. Kendisine sağlıklı ve huzurlu daha nice ömürler diliyorum.