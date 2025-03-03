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İHA

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı sonrası güzel görüntüler gelmeye devam ediyor.

Birçok tarihi eserle adeta açık hava müzesini andıran Bitlis'te, tarihi eserlerle bütünleşen beyaz örtünün ortaya çıkardığı manzaralar görenleri hayran bırakıyor.

500 YILLIK TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Çarşı merkezinin tam ortasından geçen derenin üzerine yapılan betonarme yapıların yıktırılmasıyla her biri yaklaşık 500 yıllık olan 8 adet köprüyle birlikte "Dere Üstü Islah Projesi" çerçevesinde kale, köprüler, hanlar, hamamlar ve camiler gün yüzüne çıkarılmıştı.

VATANDAŞLARIN İLGİSİ BÜYÜK

Türkiye'nin en çok kar alan illerinin başında gelen ve 'karın başkenti' olarak bilinen Bitlis'te kar yağışıyla tarihi eserlerin bütünleşmesi fotoğraf severleri de heyecanlandırdı.

Bütün ihtişamı ile gün yüzüne çıkan tarihi eserleri fotoğraflamak isteyen vatandaşlar, yüksek kesimlere çıkarak tarihi eserlerin fotoğraflarını çekiyor.