Bodrum'da sağanak: Evleri su bastı

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu Muğla'da sağanak yağış etkisini gösterdi..

Özellikle Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak gece saatlerinde şiddetini artırdı.

Sağanak nedeniyle Turgutreis, İslamhaneleri, Yalıkavak, Akyarlar ve Ortakent-Yahşi mahallelerinde su baskınları meydana geldi.

Turgutreis-İslamhaneleri mevkisinde derenin debisinin yükselmesi sonucu meydana gelen selde çevre yolu kapandı. Ekipler yolu açmak için iş makineleriyle çalışma yaptı.

EVLER SULAR ALTINDA KALDI

Turgutreis Akçaalan Mahallesi'nde de bazı evler sular altında kaldı. Eşyaları sular içinde kalan ilçe sakinleri yetkililerden yardım istedi.

Akyarlar Kemer mevkisinde de yol, sel sonucu kapandı, belediyeye ait araç yolda mahsur kalırken, bir otomobil de selde sürüklendi. Belediye aracının içerisinde mahsur kalan iki kişi, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve beraberindeki heyet, zarar gören alanlarda inceleme yaptı ve vatandaşlarla görüştü.

Mandalinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin birçok noktasında şiddetli yağış nedeniyle sıkıntılar yaşandığını, çok sayıda ekiple çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, 175 personel, 77 araç ile sele müdahale edildiği bildirildi.

Belediye temizlik işleri ekiplerinin selden etkilenenlere yardımcı olduğu belirtilen açıklamada, "Ekiplerimiz zarar gören malzemelerin tanzimi için de ailelere yardımcı oluyorlar. Zarar tespiti yapılıyor. Şu anda bölgemizde yağış durdu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Muğla Valiliği ve Bodrum Kaymakamlığı ile sürecin takip edildiği, selin yaralarının sarılacağı aktarıldı.