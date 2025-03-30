Bodrum’da yaz sezonu başladı: İngiltere’den ilk turist kafilesi geldi

AA

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden biri olan Muğla, 2025 yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

Bodrum'a İngiltere’den gelen sezonun ilk turist kafilesi Milas-Bodrum Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yapan 3 uçakla gelen toplam 502 yolcu için karşılama töreni düzenlendi.

İLK TURİST KAFİLESİ BODRUM'A ULAŞTI

Turistler, karşılama töreni ve işlemlerin ardından konaklayacakları otellere hareket etti.

İlk inen uçağın mürettebatı için üzerinde uçuş rotasının olduğu pasta kesildi, kendilerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.

"İKİNCİ BAYRAMI YAŞADIK"

Karşılamaya katılan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, gazetecilere, İngiltere'den gelen uçaklarla ikinci bayramı yaşadıklarını söyledi.

2025 yaz sezonu uçaklarının inmeye başladığını ifade eden Demir, "Tur operatörlerinin organize ettiği uçaklar iniyor. Uçaklarımızda aldığımız bilgilere göre yüzde 85'in üzerinde doluluk var. İnşallah sezon boyunca böyle devam eder." dedi.

140 UÇAK DAHA BEKLENİYOR

Demir, 18-30 Nisan'a kadar beklenen 140 uçak olduğunu dile getirdi.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz de yaz tarifeli uçaklarının inmeye başladığını belirtti.

Yabancı turistleri karşılamak için alanda olduklarını aktaran Dengiz, "Güzel bir an yaşıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu karşılamayı geleneksel hale getirdik. Otellerde bayramın ilk günüyle beraber iyi bir doluluk yakalarız diye düşünüyorum. Nisanın ikinci haftasında uçak sayısında artış yaşanacak. Uçaklardaki dolulukta iyi durumda." diye konuştu.