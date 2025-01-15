Bolu'da 2 saatte bin 554 lira toplayan dilenciye suçüstü

İHA

Vatandaşın manevi duygularını suistimal ederek bir günde binlerce lira kazanan dilencilere yönelik çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Bolu'da merkeze bağlı İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Kadı Camisi'nin önünde bir süredir dilenen E.D., sivil zabıta ekiplerinin radarına takıldı.

Ekipler tarafından suçüstü yapılan kadın, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü.

BİN 554 LİRA İLE YAKALANDI

Yapılan aramalar sonucunda kadının üzerinden toplamda bin 554 lira para çıktı.

Zabıta ekipleri tarafından, dilenci kadına 5326 sayılı kabahatler kanununun 33.maddesi gereği toplam bin 406 lira idari yaptırım cezası verildi.

TÜM PARAYI İKİ SAATTE TOPLADI

Paralara da el koyan ekipler, dilencilere yönelik uygulamaların devam edeceğini belirtti.

Ayrıca yapılan incelemeler sonucunda dilenci kadının bin 554 lirayı yalnızca 2 saat içerisinde topladığı öğrenildi.