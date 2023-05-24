DHA

Bolu'da yaşanılan olay cep telefonu kamerasına yansıdı..

Mengen ilçesine bağlı Gözecik köyüne inen 2 vatandaşları korkuttu. Aç kalan ve köy merkezine inen 2 ayı, evlerin bahçesindeki kovanlardaki balları yemek istedi.

Pencereden ayılara bağırdı

Evinin bahçesindeki ayıları gören köy sakinlerinden Recai Saygı, pencereyi açarak bağırdı.

Ayılar da koşarak uzaklaştı

Saygı’nın bağırması üzerine evin bahçesindeki 2 ayı koşarak uzaklaştı. Saygı, evinin bahçesine kadar gelen ayıları ve bağırdığı o anları cep telefonuyla kaydetti.

Ayıların daha önce de köydeki arı kovanlarına dadandığı öğrenildi.