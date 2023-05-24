DHA
Bolu'da yaşanılan olay cep telefonu kamerasına yansıdı..
Mengen ilçesine bağlı Gözecik köyüne inen 2 ayı vatandaşları korkuttu. Aç kalan ve köy merkezine inen 2 ayı, evlerin bahçesindeki kovanlardaki balları yemek istedi.
Pencereden ayılara bağırdı
Evinin bahçesindeki ayıları gören köy sakinlerinden Recai Saygı, pencereyi açarak bağırdı.
Ayılar da koşarak uzaklaştı
Saygı’nın bağırması üzerine evin bahçesindeki 2 ayı koşarak uzaklaştı. Saygı, evinin bahçesine kadar gelen ayıları ve bağırdığı o anları cep telefonuyla kaydetti.
Ayıların daha önce de köydeki arı kovanlarına dadandığı öğrenildi.