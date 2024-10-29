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DHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Bolu Kent Meydanı’nda kutlama programı düzenlendi.

Törende öğrencilerin hazırladığı gösteriler, beğeniyle izlendi.

Törene katılan 5 yaşındaki Ali Asaf Aşık, asker kıyafeti içerisinde babasının da bulunduğu komandoları selamladı.

KOMANDOLARIN GEÇİŞİ İZLENDİ

Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik harekatlarında terörle mücadelede başarılı operasyonlarının ardından Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile ödüllendirilen Bolu 2’inci Komando Tugay Komutanlığı’ndaki askerlerin geçişi ilgiyle izlendi.

Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile mavi berelilere sevgi gösterilerinde bulundu.

Komandolar İzzet Baysal Caddesi’nde marşlarla yürüdü, vatandaşlardan alkış aldı. Komandolar yürüyüşün sonunda hep birlikte komando andını okudu.