Gebelikte ödemin kaynağı vücuttaki denge değişimi

Gebelikte ayak, bilek ve ellerde görülen ödem çoğu zaman normal kabul edilse de, bu durum tek başına fazla sıvıyla açıklanmıyor. Vücuttaki kan hacminin artması, hormonların damar yapısını değiştirmesi ve büyüyen rahmin dolaşıma baskı yapması, şişliklerin temel nedenlerini birlikte oluşturuyor.

Bu süreçte birçok anne adayı günün ilerleyen saatlerinde belirginleşen şişlik hissiyle karşılaşıyor; ayakkabıların dar gelmesi, yüzüklerin sıkması ya da sabah saatlerinde bile devam eden el dolgunluğu bu tablonun en sık yansımaları arasında yer alıyor.

Çoğu zaman “ödem” olarak tanımlanan bu durum, aslında tek bir nedene bağlı değil; vücudun gebelikle birlikte yeniden kurulan dengesinin en görünür sonuçlarından biri olarak ortaya çıkıyor.

ARTAN KAN HACMİ DOKULARA YANSIYOR

Gebelikte kan hacmi belirgin şekilde artar. Bu artış bebeğin beslenmesi için gereklidir ancak dolaşım sistemindeki bu yoğunluk, sıvının damar dışına çıkarak dokular arasında birikmesine yol açar. Yer çekiminin etkisiyle bu birikim en çok ayak ve bileklerde fark edilir hale gelir.

HORMONLAR DENGEYİ DEĞİŞTİRİYOR

Progesteron başta olmak üzere gebelik hormonları damar duvarlarını gevşetir. Bu durum dolaşımı yavaşlatırken, sıvının damar dışına geçişini kolaylaştırır. Aynı süreçte böbrekler daha fazla sodyum tutar ve bu da vücutta suyun tutulmasını artırır.

BÜYÜYEN RAHİM DOLAŞIMI YAVAŞLATIYOR

Rahim büyüdükçe alt vücuttaki toplardamarlar üzerinde baskı oluşturur. Bu baskı, bacaklardan kalbe dönen kanın akışını zorlaştırır. Dolaşım yavaşladığında sıvı damar dışına sızar ve şişlik belirginleşir.

GÜNLÜK ALIŞKANLIKLAR ŞİŞLİĞİ ARTIRABİLİR

Uzun süre ayakta kalmak ya da hareketsiz oturmak, ödemin artmasına neden olur. Gün sonunda belirginleşen şişliklerin en önemli sebeplerinden biri budur. Sıcak hava da damarları genişlettiği için bu tabloyu daha görünür hale getirir.

HER ÖDEM MASUM KABUL EDİLMEMELİ

Gebelikte ödem çoğunlukla fizyolojik bir süreçtir. Ancak ani başlayan, yüz ve göz çevresinde belirginleşen, baş ağrısı ve tansiyon yükselmesiyle birlikte görülen şişlikler farklı bir tabloya işaret edebilir. Bu durum gebelik zehirlenmesi açısından değerlendirilmelidir.

VÜCUDUN VERDİĞİ SİNYALİ DOĞRU OKUMAK GEREKİR

Gün içinde artıp dinlenince azalan, daha çok ayak ve bileklerde görülen şişlikler genellikle normal kabul edilir. Ancak sabah da devam eden, hızla artan ve yaygınlaşan ödem mutlaka takip edilmelidir.