İHA

Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde aracıyla seyir halinde olan Mahmut Alan isimli vatandaş, yolun ortasında ve sağ şeridi üzerinde bulunan araç tamponu ve plastik parçaları görünce otomobilini emniyet şeridinde durdurdu.

YOL ÜZERİNDEKİ PARÇALARI TOPLADI

Aracından inen Alan yanındaki Mücahid Aktaş ile birlikte otoyol üzerinde seyir halinde olan diğer sürücülerin kaza yapmamaları için kontrollü bir şekilde yol üzerindeki araçlardan kopan parçaları tek tek topladıktan sonra tekrar otomobiline bindi.

"İNSANLAR BUNA BENZER NESNELER YÜZÜNDEN KAZA YAPIYOR"

Lastik parçalarını toplandığı anı sosyal medya hesabında paylaşan Mahmut Alan, şu sözleri kullandı: