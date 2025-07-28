Bolu'da yangından etkilenen kirpiyi ekipler kurtardı

Bolu Dörtdivan ilçesine bağlı otluk bir alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

KİRPİ KURTARILDI

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangın sırasında dumandan etkilenen bir kirpiyi gören ekipler, minik hayvana elleriyle su vererek müdahale etti.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.