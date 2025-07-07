Bornova'da çöp ev diye şikayet edildi: Bir ailenin dramı ortaya çıktı

Kötü kokular yaydığı gerekçesiyle şikayet edilen evden, dört kişilik bir ailenin dramı ortaya çıktı...

İzmir'in Bornova ilçesinde çevre sakinlerinin kötü koku yaydığı gerekçesiyle şikayette bulundukları evin, çöp ev olduğu ortaya çıktı. Çöp ev, belediye ekipleri tarafından temizlendi.

ÇÖP EVE BELEDİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İzmir'in Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde çevredekilerin kötü koku yaydığı gerekçesiyle şikayette bulundukları eve belediye ekipleri tarafından müdahale edildi.

ÇÖP EVDE DÖRT KİŞİLİK AİLENİN YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

4495 Sokak'ta 80 yaşında emekli bir çiftin, kızları ve yeğenleriyle birlikte iki katlı evde, sağlıksız koşullarda, yaklaşık yedi yıldır yaşamaya çalıştığı tespit edildi.

HİJYENİK ORTAM YENİDEN SAĞLANDI

Yapılan ihbarın ardından Bornova Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile birlikte kapsamlı çalışma gerçekleştirdi.

Evdeki çöp yığınları, zabıta ekipleri ve emniyet güçlerinin gözetimi altında kamyonlarla tahliye edildi, çevre dezenfekte edilerek, hijyenik ortam yeniden sağlandı.

AİLE YARDIM ÇAĞRILARINA YANIT VERMEDİ

Çevre sakinleri, çöp evde yaşayan ailenin uzun süredir içine kapandığını ve yapılan yardım çağrılarına yanıt vermediğini belirtti.

Evden yayılan kötü kokular yüzünden büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade eden komşular içeride dört kişinin bu koşullar içinde yaşadığını öğrenince derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Yaşanan olay sonrasında çöp evde yaşayan ailenin sosyal destek hizmetlerine yönlendirilmesi için kurumlarla iletişime geçildi.