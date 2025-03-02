Boşanmaların çoğu evliliğin ilk beş yılında gerçekleşiyor

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Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2024 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,7'si evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,3'ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Boşanmaların daha çok evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleştiği belli oldu.

Boşanmaların en büyük kısmı (yüzde 30,8) evliliğin ilk 1-5 yılı içinde gerçekleşiyor.

Bu durum, evliliğin ilk yıllarının en zorlu dönemlerden biri olduğunu ve çiftlerin bu süreçte uyum sağlamakta zorlandığını gösteriyor.

SÜRE UZADIKÇA BOŞANMALAR AZALIYOR

Verilere göre, üre uzadıkça boşanma oranları azalıyor, ancak 26 yıl ve üzeri evliliklerde bile boşanmalar görülebiliyor.

İLK YILLAR KRİTİK

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2024 yılına ait Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, evlilikte ilk yılların kritik olduğunu ve zaman geçtikçe çiftlerin evliliklerine daha fazla uyum sağladığını gösteriyor.

1 YILDAN AZ SÜREN EVLİLİKLER

Çok kısa süren evliliklerin boşanma oranı yüzde 2,9 ile düşük seviyede. Ancak bu da bazı evliliklerin çok erken dönemde uyumsuzluk nedeniyle sonlandığını gösteriyor.