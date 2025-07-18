Bu hata fareleri çekiyor! Plastik poşetleri saklarken…

Farkında olmadan yapılan ancak sonuçları oldukça can sıkıcı olan bu hata meğer fareleri eve çekiyormuş.

Pratik gibi gözüken ancak mutfağa istenmeyen misafirlere adeta davetiye çıkaran bu plastik poşet hatasını öğrenen bir daha yapmıyor.

Fazla kalan yiyecekleri saklamak için plastik poşet kullanan pek çok kişi meğer bunca zaman fareleri eve davet ediyormuş.

Kokuyu engelleyemeyen bu poşetler koku duyusu aşırı gelişmiş farelerin içinde gıda bulunan poşetlere adeta mıknatıs gibi çekiyormuş.

POŞETLERİ BU ŞEKİLDE KULLANMAYIN

Sıçanların koku alma duyusu o kadar gelişmiş ki, yiyecek kokusunu metrelerce öteden bile algılayabiliyorlar.

Artık gıdaları saklamak için tercih ettiğiniz plastik poşetler ise, gıdalardan yayılan kokuyu engelleyemediği için farelere adeta yol haritası oluyor.

Evlerde sık karşılaşılan sıçan istilalarının ardında yatan en büyük nedenlerden biri de tam olarak bu. Bu nedenle çevre sağlığı uzmanları ve haşere kontrol ekipleri, artık yiyeceklerin mutlaka ağzı sıkıca kapatılmış cam veya metal kaplarda muhafaza edilmesini öneriyor.