Bu şarjları prizde bırakmayın! İşte, en çok elektrik tüketen şarj aletleri

Günlük yaşantımızın vazgeçilmez parçaları arasında yer alan telefon, tablet, akıllı saat veya kulaklık gün içerisinde şarj edilmesi gereken elektronikler arasında yer alır.

Sıklıkla kullanılması nedeniyle belki de günde birkaç defa şarj etme ihtiyacı duyduğunuz bu cihazları şarj ederken kullandığınız şarj aletleri tiplerine göre elektrik tüketiminde farklıklara neden oluyormuş.

Yapılan bir araştırma sonucunda kullandığınız şarj aleti tipine göre harcanan elektrik miktarları ortaya çıktı. Bakın hangi şarj aleti tipi ne kadar enerji tüketiyormuş.

ELEKTRİĞİ SÖMÜRÜYORLAR!

1. Eski Tip (Düşük Verimli) Şarj Aletleri

Boştayken tüketim: 0,3 – 0,5 watt

Aylık enerji tüketimi (24 saat prizdeyse): ≈ 0,22 – 0,37 kWh

Yıl boyu prizde kalırsa ciddi enerji kaybına neden olur, "vampir akım" denen gizli tüketimin başlıca kaynağıdır.

2. Hızlı Şarj (Fast Charging) Adaptörleri – 25W / 45W / 65W

Boştayken tüketim: 0,4 – 0,8 watt

Aylık enerji tüketimi: ≈ 0,29 – 0,59 kWh

Cihaz bağlı değilken bile yüksek güçlü devrelerinden dolayı enerji tüketmeye devam eder.

3. Yan Sanayi / Düşük Kaliteli Şarj Aletleri

Boştayken tüketim: 0,6 – 1 watt

Aylık enerji tüketimi: ≈ 0,44 – 0,73 kWh

Kalitesiz devre tasarımı nedeniyle sürekli enerji kaçağı yapar. Ayrıca ısınma riski de taşır.

4. Kablosuz Şarj Cihazları (Wireless Chargers)

Boştayken tüketim: 0,8 – 1,2 watt

Aylık enerji tüketimi: ≈ 0,59 – 0,88 kWh

Kullanımdayken ise aynı cihazı kabloya göre %20–30 daha fazla elektrikle şarj eder.

5. Çoklu USB Çıkışlı (Hub) Şarj Aletleri

Boştayken tüketim: 1 – 2 watt

Aylık enerji tüketimi: ≈ 0,73 – 1,47 kWh

Her bir açık port, cihaz bağlı olmasa bile küçük miktarda enerji çeker.

6. Uyumsuz veya Aşırı Yükte Çalışan Adaptörler

Boştayken tüketim: 0,5 – 1 watt

Aylık enerji tüketimi: ≈ 0,37 – 0,73 kWh

Cihaza uygun olmayan adaptörler hem şarjı yavaşlatır hem de daha fazla enerji harcar.