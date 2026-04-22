Doğal nem ölçer: Saksının içine bir tane çam kozalağı koyun…

Sulama saatini kaçırmaktan ya da fazla su verip kökleri çürütmekten korkanlar için çözüm doğanın tam kalbinden geldi.

Fransız L'édition du soir dergisinin dikkat çektiği bu yöntemle, saksı içindeki bir çam kozalağı adeta canlı bir nem ölçere dönüşüyor.

Çam kozalakları higroskopik bir yapıya sahip. Bu özellik, kozalak pullarının çevrelerindeki nem oranına göre fiziksel tepki vermesini sağlıyor.

Kozalaklar, tohumlarını korumak amacıyla nemli havalarda pullarını sıkıca kapatırken, kuru havalarda tohumların yayılabilmesi için pullarını tamamen açıyor.

SAKSIYA BİR TANE KOYUN

Bitkinizin susayıp susamadığını anlamak için bir çam kozalağını bitki köklerine yakın bir noktada, toprağın yaklaşık 1-2 santimetre derinliğine yerleştirmeniz yeterli oluyor.

Kısa bir bekleme süresinin ardından kozalağın pullarındaki değişim, size bitkinin su ihtiyacı hakkında net bir rapor sunuyor.

Pullar Açıksa: Toprak tamamen kurumuş demektir. Bitkinizin acilen suya ihtiyacı olduğunu gösterir.

Pullar Kapalıysa: Toprakta henüz yeterli nem bulunmaktadır. Sulama işlemini ertelemeniz gerektiğini işaret eder.