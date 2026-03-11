Daha eşit yemek ısıtmak için mikrodalga hilesi: Tabağı ortasına koymayın

Mikrodalga fırınlar, dondurulmuş ya da soğuk yemekleri kısa sürede ısıtıyor.

Cihazın içinde bulunan magnetron sayesinde üretilen elektromanyetik dalgalar, gıdalardaki su moleküllerini harekete geçirerek ısınmayı sağlıyor.

Ancak birçok kişi yemekleri mikrodalgaya yerleştirirken önemli bir detayı gözden kaçırıyor.

Tabağın cihazın tam ortasına konulması, ısının eşit dağılmasını engelleyebiliyor ve yemeğin bazı kısımlarının soğuk kalmasına yol açabiliyor.

TABAĞI ORTAYA KOYMAYIN

Özellikle eski model cihazlarda, elektromanyetik dalgalar tam merkeze yeterince ulaşamıyor ve bu bölge “ölü nokta” olarak adlandırılıyor.

Bu nedenle yemekler mikrodalgada birkaç dakika kalsa bile bazı kısımları yalnızca ılık kalabiliyor.

Uzmanlar, bu sorunun önüne geçmek için yiyeceklerin döner tablanın tam ortasına değil kenar kısmına yerleştirilmesini öneriyor. Tabağın ortasını boş bırakacak şekilde yapılan bu yerleşim sayesinde ısı daha dengeli dağılıyor ve yemekler çok daha hızlı ve eşit şekilde ısınıyor.