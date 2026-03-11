Uçuş görevlisi açıkladı: Uçakta bu iki şeyi asla yapmayın

Uzun uçak yolculuklarında konfor her zaman önceliklerden biri oluyor ve bu nedenle uçuş görevlilerinin öneri ve uyarıları yolcular için büyük önem taşıyor.

Bir uçuş görevlisi, yolcuları daha önce pek duyulmamış iki konuda uyardı.

İlk uyarı ise uçakta yüksek topuklu ayakkabı giymemek üzerine. Peki, bu kuralın ardında yatan sebep ne?

UÇAKTA ASLA GİYMEMENİZ GEREKEN İKİ ŞEY

Uçuş görevlileri, yolcuların kıyafet ve ayakkabı seçimlerinin acil durumlarda hızlı hareket etmeyi etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Özellikle yüksek topuklu ayakkabılar, olası bir tahliye durumunda yolcuların hızla çıkmasını zorlaştırabiliyor.

Uçuş görevlisi Amy Caris konuyla ilgili, "Müşterilerin giydiği ayakkabılara her zaman dikkat ederim, böylece onların hızlı ve rahat koşup koşamayacaklarını anlayabilirim." ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra siyah çorap giymemenin de önemli olduğu belirtiliyor.

CNN Travel’a konuşan Kris Major, "Özellikle gece uçuşlarında, eğer ayaklarınızı koridora uzatıp koyu renk çoraplar giyerseniz bizi fark etmeyiz, üzerinize takılırız ve bu bizim için biraz sıkıntı yaratır." diyerek, yolculara bir uyarıda bulundu.