Bu yol Rize'den başka yerde yok: Üstü çay alım yeri, altı yol

Gören hayret ediyor...

Doğu Karadeniz’in engebeli coğrafyasında sıra dışı bir yapı dikkat çekti.

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Tütüncüler köyünde, çay alım yeri için arazi bulunamayınca çözüm olarak yapı yolun üzerine kuruldu.

ÜST TARAFTAN ÇAY TAHLİYE EDİLİYOR

Beton direkler üzerine inşa edilen 10 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde ve yoldan 5 metre yükseklikteki alım yerinin tabanına çay tahliyesi için delik bırakıldı.

Yöre halkı üst kısımda çaylarını satarken, altındaki yolu kullanmaya devam ediyor.

‘Tünel alım yeri’ olarak adlandırılan yapıya kamyonlar yanaşarak çay alımlarını gerçekleştiriyor.

''ESKİDEN DEDELERİMİZ YAPMIŞ''

Yoldan geçenlerin alım yerini çok farklı bulduğunu söyleyen Tuncay Fedai Kaya, "Bu alım yeri, baya eskiden beri var. Burası pratik çözüm olduğu için böyle yapıldı.

Eskiden dedelerimiz yapmış. Çözüm üretmek için bunu yaptılar.

''RİZELİ ZEKASI DİYORLAR''

Burada arazi çok kısıtlı çok değerlidir. Bu yolda ara sıra sürtüşmeler olsa da yabancılar gülüyor, 'Rizeli zekası diyolar'' dedi.

''ÇOK ENTERESAN BİR YAPI''

Kamyoncu Muhammet Memoğlu, "Uzun zamandır alım yerlerine gidiyorum ama bu tip yapıyla ilk defa burada karşılaştım; çok enteresan bir yapı.

Eskilerimiz pratik zekayla daha rahat olsun diye böyle bir şey yapmışlar. Kimisi de göre rahat kimisine göre değil" şeklinde konuştu.

''BURASI TARİHİ ESER OLARAK KALSIN''

Köy sakinlerinden Rıza Uzun da "Atalarımız zor şartlarda bu alım yerini çay satmak için yaptılar. Bu alım yeri böyle tarihi eser olarak kalsın. Atalarımızın eseri yıkılmasın" dedi.