Bugün ilk iftar Iğdır'da, son iftar Çanakkale'de yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nca yapılan gözlemlere göre, Ramazan bugün (19 Şubat Perşembe) başladı.

İlk imsak ve ilk iftar saatleri ile oruç süreleri illere göre farklılık gösteriyor.

İlk gün Türkiye genelinde son imsak saati 06.32, son iftar saati ise 19.01 olarak kaydedildi.

İLK GÜN EN ERKEN İFTAR IĞDIR’DA

Ramazanın ilk günü en erken imsak Iğdır’da saat 05.21’de okunacak. İlk iftar da yine Iğdır’da saat 17.51’de yapılacak.

İlk gün en kısa oruç süresi Sinop ve Kırklareli'de 12 saat 26 dakika olarak hesaplandı.

İLK GÜN EN UZUN ORUÇ HATAY'DA

İlk gün en uzun oruç süresi 12 saat 34 dakika ile Hatay’da ölçülürken, son gün en uzun oruç süresi Sinop'ta 13 saat 46 dakikaya kadar çıkacak.

RAMAZAN'IN SON GÜNÜ EN GEÇ İFTAR ÇANAKKALE'DE

Ramazanın son günü (19 Mart) ise en geç iftar Çanakkale’de saat 19.32’de yapılacak.

Son gün en kısa oruç süresi ise 13 saat 38 dakika olacak.

ORUÇ SÜRELERİ GÜN GÜN UZAYACAK

Böylece Ramazan boyunca doğudan batıya doğru iftar saatleri kademeli olarak değişirken, oruç süreleri de gün gün uzayacak.