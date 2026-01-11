Bunu duyan arabasında elma taşıyor: Tam bir mucize...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış aylarında özellikle yağmur, sis ve soğuk havayla birlikte araç camlarında oluşan buğulanma sürücüler için hem can sıkıcı hem de tehlikeli...

Cam silmek, klimayı açmak ya da camı aralamak kısa vadeli çözüm sunsa da çoğu zaman yeterli olmuyor.

Tam da bu noktada, çok az kişinin bildiği pratik bir yöntem dikkat çekiyor: arabada elma taşımak!

İlk bakışta şaşırtıcı gelse de elmanın ne işe yaradığına bakın!

ELMA İLE BUĞU ÖNLEME

Soğuk havalarda aracın içi ile dış ortam arasındaki sıcaklık farkı, camlarda yoğunlaşmaya yol açar ve bu da buğu oluşturur.

Elma ise içeriğindeki bazı doğal bileşenlerle bu oluşumu azaltmaya yardımcı olur.

Bir adet elmayı ikiye bölün.

Elmanın kesilmiş yüzeyini ön camın iç kısmına (isteğe bağlı yan camlara da) hafifçe sürün.

Tüm cama yayıldığından emin olun. Ardından yumuşak ve temiz bir bezle çok hafif silerek izleri alın.

Buğulanmaya veda edin!