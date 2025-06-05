Burdur'da çocukların asırlık bayram sevinci: Çörek toplama geleneği

İHA

Burdur’un Gölhisar ilçesinde, bayram arifesi sabahı çocukların mahallelerde kurulan çadırlarda toplanarak şeker ve çikolata topladığı çörek alma geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Yıllar içinde unutulmaya yüz tutan bu güzel gelenek, son dört yıldır belediye, muhtarlık ve mahalle sakinlerinin destekleriyle yeniden hayat buldu.

"İLÇEMİZİN TAMAMINA YAYILDI"

Horzum Mahallesi Muhtarı Osman Cenk, şöyle konuştu:

Çocukluk dönemimizden beri süregelen arife günü çörek toplama geleneğimiz var. Bu kültür, atalarımızdan bizlere miras kaldı ve biz de onu sürdürmeye çalışıyoruz. Hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesinde bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Eskiden sadece birkaç mahallede yapılırken, şimdi ilçemizin tamamına yayıldı. Hatta çevre ilçelere ve köylere de örnek oluyor. Destek veren belediyemize ve mahalle halkına teşekkür ediyorum. Tüm İslam aleminin bayramını kutlar, iyi bayramlar dilerim.

"ÇOCUKLAR DA OLDUKÇA MUTLU"

Vatandaş Hamza Akkaş ise, şu ifadeleri kullandı:

Son birkaç yıldır burada bu geleneğin yaşatıldığına tanıklık ediyorum. Çocuklar sabah erken saatlerde toplanıp, gelenlerden bayram harçlıkları ve şeker topluyorlar. Çok güzel bir gelenek, devam etmesini temenni ediyorum. Çocuklar da oldukça mutlu. Herkese iyi bayramlar.

Etkinlikte yer alan Gülçin Güven, "Her yıl bu gelenek tekrarlanıyor ve biz çok mutluyuz. Katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz. İyi bayramlar" dedi.

Mahalle sakinlerinden Medine Üstün ise, "Çocukluğumdan beri süregelen bu geleneği mahallemiz adına yaşatmak beni çok mutlu ediyor. Herkese iyi bayramlar" diye belirtti.

Bir başka mahalle sakini Mustafa Yalan da, "Gölhisar Horzum Mahallesi’nde çörek toplama geleneğimiz sürüyor. Bu organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. İyi bayramlar" sözleriyle duygularını dile getirdi.