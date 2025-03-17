Burdur'da tek seferde 4 kuzu doğuran koyun

İHA

Burdur'da kent merkezine bağlı Halıcılar köyünde yaşayan Kemal Evcil'e ait koyunun doğum sancıları başladı.

Besicilik yaptığı için koyun doğumuna aşina olan Evcil, kuzuların dünyaya gelmesiyle büyük şaşkınlık yaşadı.

TEK SEFERDE 4 KUZU DOĞURDU

Hamile koyun, tek batında 4 erkek kuzu dünyaya getirdi.

Bu tür doğumların oldukça nadir olduğunu belirten Evcil, kuzuların sağlıklı olduğunu ve annelerinin onları başarılı bir şekilde beslediğini söyledi.

ÇİFTÇİLERİ HEYECANLANDIRDI

Kemal Evcil’in koyununun 4 sağlıklı erkek kuzu doğurması, bölgedeki diğer çiftçiler arasında büyük bir heyecana neden oldu.

Genellikle koyunlar 2 veya 3 yavru doğururken 4 kuzu dünyaya getiren koyun, hayvancılıkla ilgilenenler için önemli bir olay oldu.

"BU OLAYDAN İLHAM ALACAKLAR"

Evcil, hayvancılık yapan çiftçilerin bu tür olaylardan ilham alarak sektörlerine daha fazla özen göstereceğini ifade etti.

Koyunundan 4 erkek kuzu doğması, Halıcılar köyünde besicilik yapan çiftçiler için örnek teşkil ederken, kuzuların sağlıklı büyümesi bekleniyor.