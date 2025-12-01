Bursa Uludağ'da kar yağışı

- Uludağ'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
- Bölgedeki otel ve teleferik tesislerinin çatıları ile pistler beyaza büründü.
- Kar yağışının yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor.
Uludağ'da kar yağışı etkisini artırırken, yeni sezon hazırlıkları da başladı.
OTELLER BÖLGESİ'NDE GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR
Oteller Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından kar yağışı başladı.
Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve teleferik tesislerinin çatıları ile pistler beyaz örtüyle kaplandı.
KAR YAĞIŞI SÜRECEK
Hava sıcaklığının en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının, yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.