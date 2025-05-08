Bursa'da 672 yıllık tarifle hazırlanan 'Dede Aşı' heyecanı

İHA

Bursa’nın Keles ilçesine bağlı Sorgun köyünde asırlardır sürdürülen gelenek, bu yıl da bozulmadı.

Her mayıs ayında sadece bir kez pişirilen ve “Dede Aşı” olarak bilinen keşkek, 672 yıllık tarifle hazırlanıyor.

672 YILLIK TARİFLE HAZIRLANDI

Yerli tohumlardan elde edilen 13 farklı tahılla yapılan bu özel yemek, binlerce kişiyi köy meydanında buluşturdu.

“Dede Aşı” adıyla bilinen bu özel yemek, her yıl mayıs ayının ilk haftasında, o yılın mahsulünün bereketli geçmesi için yapılan hayır etkinliğinde pişiriliyor.

13 FARKLI TAHILDAN YAPILIYOR

Köydeki her haneden, geçtiğimiz yılın mahsulünden toplanan yerli tohumlar bir araya getiriliyor.

Aralarında buğday, arpa ve mısır gibi ürünlerin de bulunduğu 13 farklı tahıl, geleneklere uygun olarak taş değirmende öğütülüyor.

Ortaya çıkan karışım ise büyük kazanlarda pişirilerek keşkek haline getiriliyor.

BİNLERCE KİŞİ SORGUN'A AKIN EDİYOR

Yemek sadece o gün Sorgun köyünde yapılıyor. Bu nedenle çevre köylerden ve Bursa’nın dört bir yanından binlerce kişi, sabahın erken saatlerinde Sorgun’a geliyor.

Misafirlere kazanlarla ikram edilen “Dede Aşı”, yemeğin ötesinde bir kültürel miras olarak yaşatılıyor.