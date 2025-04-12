İHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde alkollü araç kullananlara geçit vermedi.

Cadde üzerinde seyreden otomobilden şüphelenen ekipler, otomobil sürücüsü Ali Ü.'yü durdurdu.

"ALKOL ÇIKMAZ DİYE DİREKSİYONA GEÇTİM"

Yapılan kontrollerde sürücünün 0,66 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kontroller sonrası ehliyetine 6 ay el konulduğunu öğrenen Ali Ü., "Biz polislerle her gece baskına gidiyoruz. Daha otelde şimdi içtim de kalktım. Ben çıkmaz diye direksiyon başına geçtim. Yapın bir şeyler" diye ekiplere yalvardı.

9 BİN 267 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken, 9 bin 267 lira da para cezası kesildi.

Ruhsat sahibinin İnegöl ilçesinde olduğu öğrenilen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.