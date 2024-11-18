İHA

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde heyecan dolu anlar yaşandı.

Buradaki aslanlar, bakıcıları tarafından bırakılan karkas olarak bırakılan yaklaşık 50 kiloluk eti, iştahla midelerine indirdi.

GÜNLÜK TÜKETİMLERİ 5-6 KİLO

Yaklaşık 206 bin metrekarelik bir saha üzerine kurulu bulunan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bir aslanın günde ortalama 5-6 kilogram et yediğini belirten yetkililer, günün bir kısmını dinlenerek geçiren bu vahşi kedilerin beslenme ve davranış zenginleştirme programına tabi tutulduğunu söyledi.

Tabiatta zamanlarının büyük bir kısmını yiyecek bulmak, yuva yapmak ve kendi hakimiyet alanlarını korumak için geçiren aslanların hayvanat bahçesinde veteriner, biyolog ve yetkililer tarafından kalorileri tek tek hesaplanan gıdalarla beslenirken, vatandaşlar da onları ilgiyle izledi.