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İHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafiğe çıkan sürücüler, ilginç bir manzarayla karşılaştı.

Görenlerin bir kez daha dönüp baktığı o manzaralar herkesi hayretler içerisinde bıraktı.

İlçede 15-16 yaşlarındaki bir genç, bindiği atıyla trafiğe çıktı.

BİR GÖREN BİR DAHA BAKTI

Sol şeritten dört nala koşturduğu atıyla kilometrelerce ilerleyen genç, trafikte seyreden otomobil sürücülerini şaşkına çevirdi.

Bazı sürücüler de ilginç anları ölümsüzleştirip, atın arkasında yoluna devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Amatör kameralara yansıyan genç, dört nala koştuğu atıyla bir süre ilerledikten sonra kayıplara karıştı.