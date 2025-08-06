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Bursa'da barajda oltasına takıldı: Tam 40 kilo ağırlığında

İnegöl ilçesine bağlı Çiçeközü Barajı’nda amatör balıkçı Nurettin Ergin’in oltasına, 160 santimetre boyunda 40 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 06.08.2025 14:53
Bursa'da barajda oltasına takıldı: Tam 40 kilo ağırlığında

'Vira Bismillah' diyerek oltasını attı...

Nasibini beklerken karşılaştığıyla dondu kaldı.

YAYIN BALIĞI YAKALADI

Trabzon'dan İnegöl'e akraba ziyareti için gelen Nurettin Ergin, balık tutmak için Yenişehir'de bulunan Çiçeközü Barajı’na gitti.

Gece saatlerinde olta atan Ergin, yayın balığı yakaladı.

160 SANTİMETRE, 40 KİLOGRAM

Ergin, oltasına takılan 40 kilogram ağırlığında, 160 santimetre uzunluğundaki yayın balığını güçlükle sudan çıkardı.

Ergin, bu kadar büyük bir balıkla ilk kez karşılaştığını söyledi.

GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, görenlerin ilgisini çekti.

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