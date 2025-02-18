Bursa'da beyaz cennet Uludağ'ın eşsiz manzarası

DHA

Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da, mevsimin ilk kar yağışı 17 Ekim'de düşerken, kayak pistleri 15 Aralık'ta açıldı.

Kayak pistlerinin yerli ve yabancı turistlerle dolduğu Uludağ'da, kar kalınlığı 93 santim olarak ölçülürken, hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 9, en düşük sıfırın altında 13 derece olarak kaydedildi.

YAĞLI BOYA TABLOLARINI ARATMAYAN MANZARA

Özellikle hafta sonları tatilcilerin akın ettiği Uludağ, aralıklarla devam eden kar yağışıyla beyaza büründü.

Yaban hayvanları ile endemik bitki türlerine ev sahipliği yapan Uludağ Milli Parkı ile Oteller Bölgesi'ne uzanan kıvrımlı yollardaki manzara yağlı boya tablolarını aratmazken, kışın seyirlik görüntüsü dronla havadan görüntülendi.