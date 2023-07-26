Bursa'da çocuklar kamyoneti havuza çevirdi: Eğlenceli anlar kameraya yansıdı

İHA
Türkiye kavurucu sıcakların etkisinde.
Ülkenin birçok kentinde bunaltıcı sıcaklar günlük yaşantıyı olumsuz etkiliyor.
Son dönemlerin en sıcak yaz ayı yaşanırken, vatandaşlar kendilerini serinletme derdinde.
Kamyonetin dorsesini havuza çevirdiler
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde çocuklar, hava sıcaklığının iyice artmasından bunalarak bir kamyonetin dorsesini havuza çevirdi.
Dorseyi su ile doldurdular
Dorseye muşamba seren çocuklar daha sonra dorseyi su ile doldurdu.
Sevinçleri görülmeye değer
Doldurdukları suda yüzen çocukların sevinci amatör kamera ile kaydedildi.