İHA

Türkiye kavurucu sıcakların etkisinde.

Ülkenin birçok kentinde bunaltıcı sıcaklar günlük yaşantıyı olumsuz etkiliyor.

Son dönemlerin en sıcak yaz ayı yaşanırken, vatandaşlar kendilerini serinletme derdinde.

Kamyonetin dorsesini havuza çevirdiler

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde çocuklar, hava sıcaklığının iyice artmasından bunalarak bir kamyonetin dorsesini havuza çevirdi.

Dorseyi su ile doldurdular

Dorseye muşamba seren çocuklar daha sonra dorseyi su ile doldurdu.

Sevinçleri görülmeye değer

Doldurdukları suda yüzen çocukların sevinci amatör kamera ile kaydedildi.

Bursa'da çocuklar kamyoneti havuza çevirdi: Eğlenceli anlar kameraya yansıdı