Bursa'da çocuklar ve gençler, Emniyet Boks Kulübünün ringinden dünyaya açılıyor

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 1985 yılında kurulan Emniyet Boks Kulübü, 40 yıldır genç sporcularıyla ringlerde boy gösteriyor. Yaşları 9 ile 21 arasında değişen, aralarında 10 kız öğrencinin de bulunduğu 40 genç, burada yalnızca boks eğitimi almakla kalmıyor, aynı zamanda savunma becerilerini geliştirip özgüven kazanıyor.

Günde 2 saat süren yoğun antrenmanlarla kendilerini geliştiren gençler, ulusal ve uluslararası turnuvalarda da önemli dereceler elde ediyor. Bursa Emniyet Boks Kulübü, sporcu yetiştirmenin ötesinde, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan, onlara yön veren önemli bir sosyal sorumluluk modeli olarak öne çıkıyor.

"AVRUPA'DA DERECEYE GİREN SPORCULARIMIZ VAR"

2011’den bu yana Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan, 2014’ten beri kulüpte başantrenörlük yapan Faruk Çevik, sporcu sayılarını yaz dönemiyle birlikte 80’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi:

2014’ten bu yana çeşitli yaş gruplarında Türkiye şampiyonalarına katıldık. Avrupa’da derece elde eden, Türkiye şampiyonu olan, Dünya Şampiyonası'nda ringe çıkan sporcularımız oldu. Yaz aylarında ilgide büyük artış oluyor. Şu an 40-45 civarında olan sporcu sayımız yaz okullarıyla 70-80’e ulaşabilir.

"MİLLİ TAKIMA SPORCU VERMEK BÜYÜK BİR ONUR"

Kulüpte, Türkiye genelinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri bulunan birçok genç sporcu olduğunu belirten Çevik, şu ifadeleri kullandı:

Avrupa üçüncüsü olan bir sporcumuz var. Erzurum’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda bir kız sporcumuz üçüncülük elde etti. Bir başka sporcumuz, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ne seçildi, orada yıllarca antrenman yaptı ve Dünya Şampiyonası’na katıldı. Çeyrek finale kadar yükseldi. Milli takıma sporcu yetiştirmek bizim için büyük bir gurur.

"BOKS, BANA ÖZGÜVEN VE DİSİPLİN KAZANDIRDI"

Kulübün deneyimli sporcularından 22 yaşındaki Ali Daş, 12 yıldır boks yaptığını ve bu sporun hayatında çok şeyi değiştirdiğini anlattı:

Üç yıl boyunca Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde yer aldım. Türkiye’de çeşitli derecelerim var. 2022 Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale kadar çıktım. Boks özgüven kazandırıyor, insanın davranışlarını olumlu yönde değiştiriyor. Daha saygılı, daha sakin ve kontrollü biri oluyorsun.

"İLK TÜRLİYE ŞAMPİYONAM, ÇOK HEYECANLIYIM"

Henüz 14 yaşında olan ve 8. sınıfa devam eden Nehir Şen, ilk Türkiye şampiyonasına katılacak olmanın heyecanını yaşıyor:

Farklı illerde kazandığım madalyalar var ama bu ilk Türkiye Şampiyonam olacak. Hocalarım bana güveniyor, ben de onların bu güvenini boşa çıkarmayacağım. Antrenmanlarımız çok yoğun geçiyor ve hocamız her an yanımızda. Maçlara çıkarken hissettiğim heyecan ise gerçekten tarif edilemez.

Bursa Emniyet Boks Kulübü, sadece ringde başarı arayan gençlerin değil, aynı zamanda hayata daha güçlü tutunmak isteyen çocukların da yanında yer almaya devam ediyor.