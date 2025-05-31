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İHA

Bursa'da 14. Geleneksel Börek Yeme Yarışması, bu yıl 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapıldı.

Yarışmaya katılan onlarca kişi, belirlenen 5.5 dakikada sürede en fazla böreği yemek için kıyasıya mücadele etti.

35 derece sıcakta ağızlıklarına tıktıkları börekleri yutabilmek için adeta savaş veren yarışmacılar, sıcağın altında ecel terleri döktü.

TEZAHÜRATLARLA ŞOV YAPTILAR

Zaman zaman baygınlık seviyesine gelen yarışmacılar, başlarından aşağı su döküp, börek yemeğe devam etti.

Meraklı vatandaşların tezahüratlarıyla daha da gaza gelen bazı yarışmacılar, ellerine aldıkları böreklerle masanın üzerine çıkıp şov yaptı.

BİRİNCİ BELİRLENDİ

Renkli görüntülere sahne olan börek yeme yarışmasında birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılar aynı uzunlukta 11'er metre börek yiyince devreye hassas terazi girdi.

Yarışmacıların yemeden geride bıraktığı börek parçaları ile kırıklar hassas terazi ile tartılarak yarışmanın birincisi belirlendi.

584 gramla geride en az börek bırakan Ali Kılıç birinciliği kazanıp 10 gram altının sahibi olurken, 624 gram ile Fatma Arslan ikinci olup 5 bin lira, 700 gram ile Uğur Dündar ise üçüncü olup 2 bin 500 lira kazandı.

"SABAH ABUR CUBUR YEMESEYDİM, KAZANIRDIM"

Yarışmada dereceye girmek için büyük çaba sarf eden yarışmacılar, dereceye girebilmek için günlerdir yemek yemediklerini söyledi. Yarışmanın 2'inci Fatma Arslan ise "Sabah evden çıkarken abur cubur yemiştim. Onları keşke yemeseydim kesin kazanırdım" dedi. Arslan, bir oturuştu bir kuzu yediğini de belirterek "Sağlık olarak hiçbir problemim yok biraz boğazlıyım sadece." diye konuştu.

"40 YARIŞMACIYA 400 KİLO BÖREK İKRAM ETTİK"

Organizasyonu yapan Hasan Acar ise "Geleneksel Börek Yeme Yarışması'nın 14'üncüsünü yaptık. Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştik. En uzun börek yeme yarışması yaptık. Yarışmacı arkadaşı tebrik ediyorum, yaklaşık 8 kilo börek yedi. Toplam 40 yarışmacıya 400 kilo börek ikram ettik. 1 ton böreği vatandaşlarımıza ikram ettik. Kazanana 10 gram altın verdik. Geçen yıl 5 gram vermiştik. Bu sefer 10 gram verdik. Bir dahaki yarışa 25 gram altın verip, geleneksel börek yeme yarışmamızı devam ettireceğiz." diye konuştu.