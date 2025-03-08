Bursa'da iki çocuk annesi kadın yılladır otobüs şoförlüğü yapıyor

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Yasemin Alıç, 11 yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra çalışmaya başladı.

Oto yıkama dükkanı açan Alıç, 4 yıl boyunca işlettiği dükkanında otomobil yıkadı.

7 yıl önce okul ve fabrikalarda servis şoförlüğü yapmaya başlayan ve 8 aydır özel halk otobüsünün direksiyonunun başında oturan Alıç, yaptığı işleri çevresinin önce yadırgadığını sonra ise takdir ettiğini belirtti.

"OTOBÜS KULLANMAMI BABAM ÇOK İSTEDİ"

En büyük destekçisinin ise babası Salih Alıç olduğunu söyleyen Yasemin Alıç, "Ben şoför kızıyım. Babam yıllarca servis şoförlüğü, kamyon şoförlüğü yaptı. Merakım oradan geliyor. İşimi çok seviyorum. Babamın ısrarıyla, baba mesleğini devam ettirmeye karar verdim. 6 sene servis şoförlüğü yaptım, birçok okula ve fabrikalara servis çektim. 7-8 aydır da özel halk otobüsündeyim. Yaklaşık 7 yıldan beri sürekli çalışıyorum. Otobüs kullanmamı babam çok istedi.

Daha iyi, daha rahat olduğunu söylüyordu hep. Bir anda oldu. Bir de Sayın İNULAŞ Başkanımız İbrahim Bayram, o da söyledi, ‘Minibüsü kullanan, otobüsü de kullanır’ dedi. Ben otobüs şoförü oldum, babamın da gönlü oldu. İşimi severek yapıyorum. Yolcularla, insanlarla diyalog kurmak bana iyi geliyor. Bu iş bana gerçekten iyi geliyor. Bir de güzel takdirler alıyorum.” diye konuştu.

"İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM"

Toplam 300 bin nüfuslu ilçenin, ilk ve tek kadın özel halk otobüsü şoförü olan ve günün yaklaşık 19 saatini direksiyon başında geçiren Alıç, zorluklarına rağmen işini çok sevdiğini belirterek, "Sabah 05.00'te kalkıyorum, 06.00'da işbaşı yapıyoruz. Nöbetlerimiz oluyor. Eve girmem saat 1 oluyor ama işimi çok seviyorum. Evde oturmak yerine çalışmayı tercih ediyorum. Nasıl ki bir kadının evi çok değerli ise arabam da benim için o kadar kıymetli. Bir nevi benim evim gibi. Daha çok burada zaman geçiriyorum." ifadelerini kullandı.

"GEÇTİĞİM DURAKLARDA TANIYIP, ALKIŞLIYORLAR"

Kendisini şoför koltuğunda gören yolcular tarafından takdir edildiğini ve bazen otobüs duraklarında alkışlarla karşılandığını söyleyen Alıç, "Çok sıkıntı yaşamıyorum. Vatandaşlarımız anlayışlı olduğu zaman, şoför de anlayışlı oluyor. Ama bazen sıkıntı çıkabiliyor. Sonuçta biz bütün gün buradayız, araba kullanıyoruz, stresli oluyoruz, yoruluyoruz. Çok da tebrik, takdir alıyorum. Bazen geçtiğim duraklarda tanıyıp, alkışlıyorlar. Arada bir utanıyorum.

Kadın-erkek ayırmadan, her kadın her işi yapabilir. Kadın güçlüdür. İstesem kamyona da oturabilirim, traktöre de oturabilirim. Önemli olan benim istemem. Birçok erkeğin yapamayacağı işi, çok da güzel yaptığıma da inanıyorum, önemli olan bu. Tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutluyorum.” dedi.