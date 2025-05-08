Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde alkol denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Son olarak Osmangazi ilçesinde uygulama yapan ekipler, trafik canavarlarına geçit vermedi.
POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI
Uygulama sırasında polis ekiplerini gören kamyonet, boş alana aracı çekerek ekiplerden saklanmak istedi.
Polis ekiplerinin yanına geldiğini gören sürücü, gaza basarak ekiplerden kaçtı.
SADECE 200 METRE KAÇABİLDİ
200 metre ilerideki uygulama noktasına takılan Engin G., yakayı ele verdi.
Basın mensubunun 'neden kaçtınız' sorusuna, 'ben yatacaktım orada' diye cevap veren alkollü sürücü Engin G., 0.82 promil alkollü çıktı.
9 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ
Alkollü çıkan sürücü, basın mensubunun kendisine sorduğu soruları da cevapsız bıraktı.
Alkollü sürücüye 9 bin 267 lira idari para cezası kesilirken, aracı ise otoparka çekildi.
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