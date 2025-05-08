Haberler



Yaşam



Bursa'da kaçan alkollü sürücü yakalandı: 9 bin TL para cezası

Bursa'da kaçan alkollü sürücü yakalandı: 9 bin TL para cezası Kentte denetim yapan ekipleri gören alkollü sürücü, 'dur' ihtarına uymadı. Bir süre sonra, uygulama noktasında yakalanan sürücü, basın mensubunum 'neden kaçtın' sorusuna, 'burada yatıp uyuyacaktım' cevabını verdi.