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İHA

Bursa'nın İznik ilçesinde, bir petshop işletmesinin kamerasına, gülümseten anlar yansıdı.

Dükkanının önünde hayvan besleyen işletmeci Burak Oruç, kedi maması koyduğu kabı göremedi.

Meraklanan Oruç, ne olduğunu öğrenmek için güvenlik kamerasını izledi.

KEDİYİ KISKANIP MAMA KABINI ÇALDI

Görüntülerde her sabah dükkanını açarken beslediği kedi ve köpeklerin bir birine saldırmadan tartıştığını, bir köpeğin ise kediyi kıskanıp, dolu mama kabını alarak karşıya geçtiğini gördü.

Yüzleri gülümseten görüntü sonrasında, işletme sahibi kapının önüne yeni bir mama kabı koydu.

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

İşletmeci Burak Oruç, "Yıllardır sokak hayvanlarını besliyoruz. Ancak böyle bir durumu görmek oldukça ilginçti. Köpeğin, kedinin mamasını alıp taşımasını izlerken çok şaşırdım" dedi.