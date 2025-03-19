Bursa'da müşterisini vinç üstünde tıraş etti

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 20 yıllık berber Ziya Acar, arkadaşından kiralığı vinç ile dikkat çeken bir girişimde bulundu.

Acar, dükkanın önüne getirdiği vince bir müşterisini çıkararak 26 metre yükseklikte Uludağ manzarasına karşı tıraş yaptı.

O anlar drone ile kaydedilirken Acar'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri 2 milyon kişi izledi.

"YENİ JENERASYONA AYAK UYDURMAK İÇİN YAPTIM"

11 yaşından bu yana erkek kuaförlüğü yaptığını ve mesleğine farklı bir bakış açısı kazandırmak için böyle bir yola başvurduğunu söyleyen Ziya Acar, "11 yaşından beri içerisinde bulunduğum mesleği 20 yıldan beri icra ediyorum.

Çıraklığından başladığım bu mesleğe kalfalık sonrasında usta olarak devam ediyorum. Yeni jenerasyona ayak uydurmak için farkındalık getirmek adına bunu yaptım.

"MİLYONLAR İZLEDİ"

Bir arkadaşım vinç satın almıştı. Onunla oturup, muhabbet ederken aklıma bu fikir geldi. Böyle bir video çekimi yapalım diye düşündük.

Video çekimimiz güzel bir drone eşliğinde olduktan sonra sosyal medyamıza yükledik. Kısa sürede milyonlar tarafından izlenince beğeni aldığımızı düşündük." dedi.

"HERKESE NASİP OLMAZ"

Amacının dikkat çekmek olduğunu söyleyen Ziya Acar, "Yerden 26 metre yüksekliğe çıkmak kolay olmadı. İlk başta saçma geliyordu, daha sonrasında yukarıda daha farklı bir hava olduğunu hissettik. Farklı bakış açısıyla, daha güzel görseller çıkarılabilirdi ama en güzelini çıkardık. 26 metre yükseklikte tıraş keyfi herkese nasip olmaz. Tavsiye ederiz." diye konuştu.

"VİNCİN ÜZERİNDE TIRAŞ OLMAK İSTEYEN MÜŞTERİLERİMİZ VAR"

Yeniliklere açık bir esnaf olduğunu belirten Acar, "Vincin üzerinde tıraş olmayı talep eden müşterilerimiz var. 'Bizi ne zaman tıraş edeceksin' gibisinden söylemlerde bulunuyorlar. Taleplere göre açığız, tekrardan aynı videoyla karşınıza çıkabiliriz, yapabiliriz aynı videoları. 'Siz isteyin, biz yapalım diyoruz' bu işe. Bundan sonrası için sürprizlere açık olalım diyoruz." dedi.