İHA
Bursa'da dikkat çeken bir olay yaşandı.
Gemlik ilçesinden kent merkezine giden bir otobüse binen yaşlı adam, kadın yolculardan birini gözüne kestirdi.
HİÇ TANIMADIĞI KADINA EVLENME TEKLİFİ ETTİ
Şahısların daha önce tanışmadıkları öğrenilirken yaşlı adam, hiç tanımadığı kadına herkesin içinde evlenme teklifi etti.
OTOBÜSTE OLAY ÇIKTI
Bunu duyan kadın ve yolcular sinirlenerek tepki gösterdi.
Yolcular ve yaşlı adam arasında büyük bir tartışma çıktı.
YAŞLI ADAMI YOL ORTASINDA İNDİRDİ
Yaşanan olay sonrası şoför, yaşlı adamı yol ortasında indirdi.
O anlar, araçta bulunan yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış