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İHA

Bursa'da dikkat çeken bir olay yaşandı.

Gemlik ilçesinden kent merkezine giden bir otobüse binen yaşlı adam, kadın yolculardan birini gözüne kestirdi.

HİÇ TANIMADIĞI KADINA EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Şahısların daha önce tanışmadıkları öğrenilirken yaşlı adam, hiç tanımadığı kadına herkesin içinde evlenme teklifi etti.

OTOBÜSTE OLAY ÇIKTI

Bunu duyan kadın ve yolcular sinirlenerek tepki gösterdi.

Yolcular ve yaşlı adam arasında büyük bir tartışma çıktı.

YAŞLI ADAMI YOL ORTASINDA İNDİRDİ

Yaşanan olay sonrası şoför, yaşlı adamı yol ortasında indirdi.

O anlar, araçta bulunan yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.