Bursa'da sürekli tartıştığı komşusu taşınınca lokma döktürdü

DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde arasının iyi olmadığı dükkan komşunun taşınacağını öğrenen esnaf, herkesi şaşırtan bir olaya imza attı.

Matbaa işletmecisi olan Ayşe Sevgi, yan komşusu olan klima tamircisi S.K. ile park yeri yüzünden tartışmaya başladı.

Bu küçük tartışmalar, Sevgi'nin iş yerinin elektrik kablolarını kesmeye kadar ulaştı.

LOKMA DÖKTÜRDÜ

Komşu iki esnaf arasındaki tartışmalar, klima tamircisi S.K.'nin dükkanını boşaltma kararıyla son buldu.

Bu durumu kutlamak isteyen Ayşe Sevgi, dükkanının önünde lokma döktürüp, dağıttı.

"MAHALLEMİZ BİR MUSİBETTEN KURTULDU"

Sokak üzerinde kurulan tezgaha, 'Mahallemiz bir musibetten kurtulması hayrıdır' yazılı pankart asılırken, mahalleli ve yoldan geçenler, ikram edilen lokmaları afiyetle yedi.

"KURBAN KESTİRECEKTİK, DEĞMEYECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İÇİN LOKMA DÖKTÜRDÜK"

Komşusunun taşınmasına sadece kendisinin değil, tüm mahalle esnafının sevindiğini ve asıl niyetlerinin kurban kestirmek olduğunu söyleyen Ayşe Sevgi, "Park kavgası yüzünden aramızda tartışma başladı. Bir süredir süren bu tartışma, zamanla husumete dönüştü. Buradaki dubalara argo sözler yazıyordu. Bunun üzerine kavga ettik.

Aramızdan elektrikten dolayı alacak-verecek meselesi vardı. Kendisi benden habersiz, benim elektrik kablolarımı kesti. Buradan taşınıyor. Çok mutluyuz. Kurban kestirecektik fakat değmeyeceğini düşündüğümüz için sadece lokma döktürdük" diye konuştu.

"TAMAMEN GİTTİĞİNDE DAVULLU ZURNALI EĞLENCE YAPACAĞIM"

Sürekli sorun yaşadığı komşusunun, henüz dükkanını tam olarak boşaltmadığını belirten Ayşe Sevgi, "Ev almayın, komşu alın; gerçekten çok önemli bir söz. Komşum, eşyalarını buradan komple alıp, gittiğinde davullu zurnalı eğlence yapacağım" dedi.