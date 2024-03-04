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Buse Can 14.05.1993 İstanbul doğumlu ve Beykent üniversitesi Grafik Tasarım bölümü mezunudur. İnstagram Tiktok ve Youtube hesaplarında saç ve cilt bakımı videoları, kıyafet kombini içerikleri üretmektedir. İnstagramda 250 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagramdaki kullanıcı adı busecanbc dir.

Buse Can ın Youtube da 30 bin, Tiktok ta ise 50 bin takipçisi bulunmaktadır. Tiktok'taki kullanıcı adı busecanbcc dir. Global markaların reklam yüzü olan Buse Can, kadınlar arasında saç bakımı noktasında verdiği bilgi dolu içerikler ile popüler olmuştur. İnstagramdaki viral videoları ile ün kazanmıştır.

İnstagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz. https://www.instagram.com/busecanbc/

Öncülük edip yurtdışında popüler olan Hair Oiling akımını Türkiye'ye ilk kez getirip, viral olması ile şöhret kazanmıştır. Viral videolarından bir tanesini sizler için paylaşıyoruz. Hair Oiling Buse Can videomuz sizlerle.

Cilt bakımı ve saç bakımı alanında hayati öneme sahip bilgiler sunarak birçok insanın yardımına koşan Buse Can, saç dökülmesi nasıl önlenir ile ilgili merak edenlere Instagram hesabından bilgilendirici içerikler sunarak geniş bir kitlenin sorunlarına çözüm sunuyor. Saç çıkarma yöntemleri arayanlara da Instagram hesabından yardımcı olacak bilgileri paylaşmaya devam eden Buse Can, saç dökülmesi ile mücadele edenler için içerik üretmeye devam edeceğini vurgulayarak takipçilerine ücretsiz bilgi paylaşımlarıyla sevgi kazanmaya devam ediyor. Cilt ve saç bakımı konularında yurt dışında da takip edilen Buse Can, saç bakımı nasıl yapılır ve cilt bakımı nasıl yapılır konusuna dair soruları olan birçok yabancı takipçiye hitap ediyor.

BUSE CAN KİMDİR? Buse Can 14.05.1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu.

Buse Can, Mesut Şeker in sahibi olduğu Mica Reklam Ajansı bünyesinde bulunmaktadır. Tüm reklam süreçlerini Mesut Şeker in kurucusu olduğu Mica Reklam Ajansı yönetmektedir. Ekşi sözlük Buse Can başlıklarında adından sıkça söz ettiren fenomen ile iletişim kurabilmek için Mesut Şeker in yönetimindeki Mica Reklam Ajansı ile bağlantı sağlanması gerekmektedir.