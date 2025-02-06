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İHA

Kış şartları Türkiye'yi etkisi altına aldı.

Bazı bölgelerde kar ve soğuk çileye dönüşürken bazı bölgelerde ise göz zevkini artıran manzaralara dönüşüyor.

Her gün farklı görüntülere sahne olan Çıldır Gölü de o eşsiz alanlardan biri.

Göl, doğa ve adrenalin tutkunlarını bir araya getiriyor.

NEFES KESEN MOTOSİKLET GÖSTERİSİ

Kars'a gelen Türkiye Snowboard Şampiyonu Süleyman Atlı, Valilik koordinesinde Serhat Kalkınma Ajansı desteğiyle Arpaçay Çıldır Gölü'nde performansını sergiledi.

Atlı'nın özel olarak hazırlanan motosikletle kar ve buzla kaplı göl yüzeyinde yaptığı gösteri izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Süleyman Atlı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler viral oldu.