Çamaşır suyu ya da deterjan değil: Yataktaki inatçı lekeleri bitiren gizli formül ortaya çıktı

Ev temizliğinde en zorlu alanların başında yataklar geliyor. Ter, toz ve nem sebebiyle zamanla oluşan sarı lekeler can sıkıcı bir hal alıyor.

Birçok kişi bu lekeleri çıkarmak için servet harcıyor. Ancak pahalı kimyasallar bazen çözüm yerine zarar getiriyor.

Bu yöntemle cebinizi yormadan yatağınızı ilk günkü haline getirebilirsiniz.

İşte hem cebinizi koruyacak hem de size tertemiz bir uyku konforu sunacak formül:

2 MALZEMEYLE YENİ GİBİ OLUYOR

İlk olarak lekenin olduğu bölgeye bol miktarda karbonat serpiştirin. Karbonat, hem nemi çekecek hem de kötü kokuları hapsedecektir.

Ardından bir sprey şişesine doldurduğunuz beyaz sirkeyi karbonatın üzerine püskürtün. Oluşan köpürme reaksiyonu, kumaşın liflerine işlemiş en inatçı lekeleri bile yüzeye çıkaracaktır.

Karışımı yaklaşık 30 dakika boyunca lekenin üzerinde bekletin.

Süre dolduğunda kuruyan karbonatı elektrik süpürgesiyle vakumlayın. Kalan hafif nemli bölgeyi beyaz bir bezle dikiş yönüne doğru silin.

Yataklar, kimyasal deterjanların kalıntılarını hapsetmeye meyillidir ve bu durum alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu doğal yöntem, sadece lekeleri çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda yatağı toz akarı ve bakterilerden de arındırıyor.