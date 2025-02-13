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AA & Ensonhaber

Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili, şaban ayının 15. gecesinde tüm İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Bu özel gece, üç ayların ikinci periyodunu oluşturuyor ve manevi arınma, günahların affedilmesi gibi derin anlamlar taşıyor.

ALLAH'IN RAHMETİYLE SEMAYA TECELLİ ETTİĞİ GECE

İslam’a göre berat, günahların affedilmesi, temizlenme ve ilahi rahmetin kapılarının aralanması olarak kabul edilir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed, Berat Kandili hakkında şu hadisleri rivayet etmiştir:

Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçiriniz ve gündüzünde oruç tutunuz. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve şöyle buyurur: ‘Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim? Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim? Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim?’

BERAT GECESİNDE DUA VE TÖVBE

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halit Çalış, Berat Kandili’nin, günahlardan arınma ve ilahi af dileme açısından bir fırsat olduğunu vurguladı. Çalış, Hazreti Muhammed'in bu gece çok sayıda kişinin bağışlanacağına dair hadislerini de hatırlatarak, berat gecesinin Kur'an-ı Kerim'in rahmet dolu mesajlarını hayatımıza taşımak için bir muhasebe ve başlangıç gecesi olması gerektiğini ifade etti.

Çalış, bu geceye özel bir ibadet biçimi olmadığını, ancak genel anlamda ibadet etmenin ve gündüz oruç tutmanın teşvik edildiğini belirtti:

Tüm günah ve kusurlarımızla Rabb'imize yönelmeli, O’ndan af dilemeli, eksikliklerimizi fark ederek bunları bir daha tekrarlamamak için sağlam bir irade sergilemeliyiz.

OSMANİYE

Osmaniye'de Alibeyli Camisi'nde kandil programı düzenlendi.

Programda İl Müftüsü Ali Çakmak'ın vaazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, ilahiler söylendi.

Cami çıkışında ikramda bulunuldu.

KAYSERİ

Kayseri'de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş İl Müftülüğünce başta Abdülhamid Han Camisi olmak üzere birçok camide düzenlenen programlarla Berat Kandili idrak edildi.

Abdülhamid Han Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Daha sonra cemaat, namaz kılıp, dua etti. Vatandaşlara cami çıkışında kandil simidi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

ADANA

Berat Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde program düzenlendi.

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dua edildi.

Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

MERSİN

Mersin'de Berat Kandili, camilerde dualarla idrak edildi.

Akdeniz ilçesindeki Ulu Camisi'nde düzenlenen kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kılınan namazın ardından dua edildi, ilahiler söylendi.

Cami çıkışında cemaate ikramlarda bulunuldu.

HATAY

Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla kandil programı düzenlendi.

Antakya TOKİ Resulullah Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.

Cami çıkışında cemaate Antakya Belediyesince çeşitli ikramlarda bulunuldu.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Ulu Camisi’nde de vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.