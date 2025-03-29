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Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı Çanakkale Boğazı, etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatılırken bazı hatlardaki feribot seferleri de geçici süreliğine durduruldu.