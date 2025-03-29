İHA
Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Boğaz, saat 06.00 sıralarında çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
KAPATILDIĞI DUYURULDU
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Kuzey ve Güney'den giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.
Gemiler Marmara ve Ege Denizi girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.
FERİBOT SEFERLERİ GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI
Öte yandan, Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle Boğaz hattında Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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