DHA

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Çanakkale genelinde kurbanlıklar da görücüye çıkmaya başladı.

Ayvacık ilçesinde besici Mustafa Dündar, yaklaşık 1 ton 500 kilo ağırlığındaki 'Paşa' isimli boğasını 450 bin liraya satışa sundu.

"PAŞA, YAKLAŞIK 1,5 TON AĞIRLIĞINDA"

Küçük yaştan itibaren besicilik yaptığını dile getiren Dündar, şu ifadeleri kullandı

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraşmaktayız. Dededen kalma meslek. Hemen hemen 40 yıldır da bu işin içerisindeyim. Her yıl kurbanlık hayvan da beslerim. Şu anda kurbanlık hayvan olarak beslediğimiz Paşa, yaklaşık 1,5 ton ağırlığında olup, babası Montofon cinsi, annesi ise Simental cinsi bir hayvandır.



Biz hayvanımızı yonca, yulaf ve arpa ile besliyoruz. Organik Kırmızı Et Üreticiler Birliğine de üyeyim. Sertifikalı hayvan yetiştiriciliği de yapıyorum. Paşa, Erecek köyü otlaklarında doğmuş, büyümüş ve belirli bir yaşa gelmiş ve boğalık da yapmıştır artık kurbanlık olarak besliyoruz.

"FİYATI BU YIL İÇİN 450 BİN TL'DİR"

Paşa'nın 3 yaşını biraz geçtiğini belirten Dündar, "Kurbanlık olarak besledik. Kurbanlık fiyatımız bu yıl için 450 bin liradır. Paşayı almak isteyenleri çiftliğimize bekleriz. Çiftliğimizde ayrıca her bütçeye uygun kurbanlık mevcut. Dana ve düvelerimiz de mevcuttur. Beğendikleri hayvanı bayram sabahı bizden alıp, kesimini gerçekleştirebilirler" diye konuştu.